新城警分局交通組長黃榕仙表示，崇德進入蘇花改車流大塞，採取分段式放行，入夜後仍塞車中。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

大年初三，上午花蓮北上蘇花改、國道5號車流量尚稱平穩，到了下午近4點，陸續湧現大量北返車潮，花蓮崇德段最長回堵3公里、宜蘭縣谷風隧道南口回堵1公里，新城警分局表示，採分段式放行，入夜後車流量仍難消化。

公路總局則預估，明天北上車流將現大量，不排除從早塞到晚，公路人員與警方己加派人力在蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導。

今天大年初三，上午車流量尚稱平順，到下午近4點，國道5號雪隧南口湧現車潮，一度回堵6公里，國5北上今晚9點解除高乘載管制後，預計會有另一波車流，可能塞到深夜。

根據公路總局監控，國5北上車流變多，上午10點啟動主線儀控管制，下午2點實施高乘載管制，宜蘭縣境各交流道北上車潮回堵1到2公里，駕駛人因久候，紛紛改走行駛北宜公路。不過，國五車流仍爆大量，難消化！

下午北上交通尖峰時段，雪隧南口最慢車速剩下25公里，靠近坪林端則有70公里，坪林行控中心預期，明天是北上車流高峰期，請用路人上路前查詢即時路況，如果國5車多壅塞，不妨行駛北宜或濱海公路替代路線。

在蘇花改路況，根據新城警分局交通組長黃榕仙表示，崇德段持續回堵到蘇花改前端仁隧道約3公里、宜蘭縣谷風隧道南口回堵1公里，採分段式放行，入夜後車流量仍難消化。

(中時 )