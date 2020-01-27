彰化田中華新口罩觀光工廠，一個上午就賣出1500盒、超過7萬片口罩，原本營業到下午5點，卻臨時宣布下午休館不營業，館內員工忙著理貨補貨。（謝瓊雲攝）

華新醫材董事長鄭永柱在館內關心存貨備貨情形，強調明天起將採限量發放200張號碼牌方式因應。（謝瓊雲攝）

武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣已出現第五例確診病例，加上年假期間零售物流不營業，各地超市商場架上口罩全部賣光光，大年初三是出遊走春高峰，彰化華新醫材口罩觀光工廠出現爆量人潮，甚至有專程自高雄、台南來的民眾；一個上午賣出1500盒、逾7萬片口罩，備貨量剩不到一半，下午緊急公告休館，明（28）日上午開館後，將限量發出200張號碼牌，售完即止。

位在田中工業區內的華新創意生活館觀光工廠，新春期間休館多日，上午9點開館前，民眾已在場外大排長龍準備搶購口罩，人龍一度排到十字路口轉角，將近300公尺，最後還得出動員工管制人潮分批入館。原本休假年館內備貨12萬片，因應初三至初五三天銷量，不料一個上午就賣出逾半庫存量，員工補貨補到手軟，趁人潮逐漸減少，緊急決定下午休館，館內人員忙著補貨、整理被掃空的貨架。

華新醫材董事長鄭永柱指出，往年新春觀光工廠人潮從來沒有這麼多，因工廠生產線無人上班，僅加開1條專供醫療用接單的N95口罩，一整天都在緊急協調、調度部分休假人員，希望明天一早能回廠加班趕工，以便再開第2條生產線，趕工生產平面口罩供零售，1天的產能約3萬片，希望能應付需求。

鄭永柱表示，初四起許多民眾提前返回工作岡位，也有不少民眾表示要買來給在大陸工作的親友帶去，目前觀光工廠備貨量剩不到5萬片，明天將採發放號碼牌方式，自1至200號，每人限購5盒。他呼籲，初六起產線就會全部恢復，屆時口罩供貨量充足，民眾不用搶在一時搶購囤貨，留給真正有急需的人購買。

(中時 )