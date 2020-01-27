武漢肺炎持續延燒，身為半導體重鎮以及擁有許多年輕人口的武漢，也推動「中國製造2025」發展，為何會成為這波疫情的引爆點，外國財經媒體專欄作家表示，武漢雖把資源投注在半導體事業，幫助大陸科技產業發展，但也讓公共衛生預算遭到排擠，成為問題所在。

「中國製造2025」推動大陸高科技產業發展，武漢2018年就貢獻湖北省37%的GDP比重，以武漢為中心的「一芯兩帶三區」，更是半導體發展重鎮。

記憶體方面，就有紫光集團投資的長江存儲，半導體廠商則是有武漢弘芯，武漢也有大陸地區最著名的工程學校華中科技大學，武漢市甚至有將近9%人口是大學生，遠高於北京、上海。至於爆發疫情的關鍵點「華南海鮮市場」，緊鄰武漢火車站1公里距離，去年春運武漢負擔運輸達550萬人次，若此次北京當局不封城，後果恐難以想像。

據外國財經媒體報導，任淑莉指出，武漢擔負著「深圳第二」重擔，吸引大批民工進城打工，然而，在城市急速擴張的同時，武漢的公共衛生服務卻未跟上，從預算來看，大量財政熱點放在科技研究領域，公共衛生預算卻停滯不前。

此外，也有不少市民抱怨海鮮市場衛生環境太差，但遲遲未見政府改善，雖然北京、上海也有民工問題，但在公共衛生上下足功夫，以及在人口管制上更嚴格，所以相對安全。至於這次大陸經濟成長是否會受到影響，以地方政府面臨財政嚴峻、債務違約問題暴增，最主要的是「中國製造2025」推動之下，還是需要回到民生，否則像是武漢肺炎此類「黑天鵝」一出現，後果恐不堪設想。

(中時電子報)