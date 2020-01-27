Caspian Airlines plane emergency landing in Iran! pic.twitter.com/dCEuXp2sUp — farhang ghavimi (@farhangghavimi) January 27, 2020

伊朗「裏海航空」（Caspian Airlines）一架從首都德黑蘭飛往西南部胡齊斯坦省馬赫夏赫爾（Mahshahr）市的班機，在降落時疑似因為起落架故障無法放下，導致飛機衝出跑道，最後機腹貼著地面，停在車水馬龍的Mahshahr-e-Ahwaz公路中央。幸運的是，機上136名乘客與8名機組員只有2人受傷，機身也未受到明顯損傷。

⚠️Breaking today in #Iran

A smooth flight but frightening landing

While it wanted to land, the plane did not decrease its speed &came down w/a bad angle, skidding out of the runway, out of the airport and into the outside area.#ماهشهر #airplanecrash pic.twitter.com/1N22ItB2u2 — Mahya Saber (@mahya_saber) January 27, 2020

由於本月稍早，伊朗軍方不慎以導彈擊落一架烏克蘭國際航空的民航機，機上176人全部罹難，今天又有民航機差點出事，時機相當敏感，幸好只是虛驚一場。

社群媒體流傳的影像顯示，驚魂未定的乘客們互相協助，牽著兒童拎著行李離開飛機，有些人從正門下機，有人則從機翼的緊急出口逃生，一位空服員對乘客喊話，要大家冷靜。緊急救援人員很快抵達，消防隊也嘲地面噴水。一名旅客告訴媒體，他的手還在抖。

伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）報導，班機清晨自德黑蘭起飛，在上午7點35分衝出跑道。國營IRNA通訊社指出，意外是因技術問題而起，機長無法放下起落架，飛機一路滑行到停下為止。民航當局已對此展開調查。另有一說是飛機輪胎脫落。

這架編號6936的班機，為麥道公司的雙引擎飛機，建造於1994年。胡齊斯坦省機場官員表示，飛機並未起火，所有乘員平安。

(中時 )