喜迎金鼠年到來，Netflix華語自製原創影集《彼岸之嫁》3位演員林路迪、田士廣與吳慷仁也特別向觀眾拜年賀喜，向大家推薦走春地點時，私下個性古靈精怪的林路迪搞笑表示，最想穿越到1890年的馬六甲逛逛、吳慷仁開玩笑回應如果過年在路上遇到不錯的朋友，就邀請他們一起回家看《彼岸之嫁》、劇中收到各種紙紮品的田士廣則表示大家在陽間走春到過很多地方、也歡迎蒞臨他應有盡有的王國。

吳慷仁接著表示去陰間也可以打麻將，麻將咖還可能是牛頭馬面，林路迪更笑說如果輸光了就打電話到人間要求多燒點紙錢。來自馬來西亞的田士廣最後也當起觀光大使，強調家人難得過年團聚，推薦追完劇之後，到劇組取景的文化遺產觀光，「可能參觀時會有涼涼的感覺！」生冷不忌的大膽發言，相當對應《彼岸之嫁》暗黑奇幻風格。

《彼岸之嫁》神還原1890年代的馬六甲，完美刻劃當地中西薈萃之下的多元文化樣貌，以奇幻愛情為主題的劇情吸引無數影迷在年節假期熱烈追劇。故事描述家道中落的少女麗蘭（黃姵嘉 飾）為拯救垂死的父親而來到地獄，被迫與林氏家族過世不久的少爺林天青（田士廣 飾）交涉冥婚，沒想到天青竟自爆死因不單純，懷疑自己遭人陷害而死，所以兩人談了交換條件之後展開調查，找尋真兇的過程卻讓麗蘭與一同陪伴她來到地獄的天庭守衛二郎（吳慷仁 飾）吃盡苦頭。

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(中時電子報)