《紐時》26日指出，白宮前國安顧問波頓尚未出版的新書透露，總統川普曾「親口告訴他」，自己有意扣住烏克蘭金援，直到基輔對拜登展開調查為止。這一爆料使民主黨人見獵心喜，立即要求傳喚波頓為彈劾審判作證。

《紐時》引述數名看過波頓新書草稿的人士指出，川普去年8月告訴波頓，他準備凍結對烏克蘭的3.91億美元（約台幣117億元）的軍事金援，直到烏克蘭協助調查民主黨人，包含前副總統拜登為止。

聯邦參議院本周將就川普彈劾庭審是否傳喚證人舉行表決，這項爆料更是增添不確定性。多名民主黨人立即要求波頓和其他川普政府官員為聯邦參議院審理川普彈劾案作證。波頓先前說，自己掌握相關資訊，如果被傳喚的話願意作證。

川普26日午夜過後連發3則推文，強烈否認前述指控，「我從來沒有跟波頓說，要把對烏克蘭的援助跟對拜登等民主黨人的調查掛勾」，並指責波頓「爆這個料是為了賣書」。

波頓的新書還沒出版，不過在亞馬遜的預購網頁已經上線。《紐時》報導令波頓招致白宮與保守派名嘴強烈抨擊。

波頓的律師古柏聲明表示，他去年12月30日將新書草稿送到國家安全會議（NSC）審查，這是前政府官員出書時必經的程序。當時NSC向他們保證，內容絕對不會外洩。古柏說，「如今從紐時的文章看來，審查程序已經腐敗了」。

(中時 )