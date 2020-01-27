蘇貞昌：不配合檢疫、亂填聲明書一定嚴辦 19:342020/01/27 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌臉書發文附圖（取自蘇貞昌臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢因新型冠狀病毒出現的肺炎疫情持續擴散，台灣也出現病例，對此行政院長蘇貞昌今天在臉書發文，強調防疫視同作戰，不配合檢疫、亂填聲明書的舉動，政府絕對不會容許，各種罰則法律都有，一定嚴辦 。 蘇貞昌指出，昨天有一位警員特地發文給他建議，他有看到，政府也會嚴肅處理。非常感謝所有年節期間，第一線辛苦防疫的工作人員。 蘇貞昌還表示，他要再次跟大家說，疫情當頭，配合政府檢疫措施一定是最好的選擇。若民眾出現類似症狀，請主動打 ＃1922防疫專線 通報，讓政府幫助。 (中時 ) #蘇貞昌 #防疫 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 蘇貞昌：有政府 請安心 20:032020/01/23 政治 2020武漢風暴》台灣防疫文宣在陸瘋傳 陸網友爆淚：羨慕 23:022020/01/23 生活 蘇貞昌是最強行政院長？網：鬼扯！他才是 07:562020/01/24 政治 每天最多可產244萬副口罩！蘇：大家不要囤太多 11:422020/01/24 政治 武漢肺炎疫情升溫 口罩出口管制 17:092020/01/24 政治 被問到會戴口罩嗎？蘇貞昌這反應 12:112020/01/25 政治 武漢肺炎疫情延燒 黃安疑嗆蘇貞昌：滾蛋，去你X的 14:432020/01/25 娛樂 蘇貞昌請看 日本民間捐100 萬個口罩給武漢 13:362020/01/26 政治 法師做口罩送武漢？佛光山回應了 11:152020/01/27 政治 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 政治熱門新聞 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 賴籲兩岸合作救疫情卻遭網友罵 馬送暖 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 沒離開！「韓家軍」緊急徵人公告 - 政治 國民黨主席補選 這兩人將左右大局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。