大陸武漢因新型冠狀病毒出現的肺炎疫情持續擴散，台灣也出現病例，對此行政院長蘇貞昌今天在臉書發文，強調防疫視同作戰，不配合檢疫、亂填聲明書的舉動，政府絕對不會容許，各種罰則法律都有，一定嚴辦 。

蘇貞昌指出，昨天有一位警員特地發文給他建議，他有看到，政府也會嚴肅處理。非常感謝所有年節期間，第一線辛苦防疫的工作人員。

蘇貞昌還表示，他要再次跟大家說，疫情當頭，配合政府檢疫措施一定是最好的選擇。若民眾出現類似症狀，請主動打 ＃1922防疫專線 通報，讓政府幫助。

(中時 )