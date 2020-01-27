因應新型冠狀病毒疫情延燒，中央流行情指揮中心今天新增第7項限制陸籍人士來台對象，包含赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權者，赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權等，自1月27日零時起實施暫緩受理來台灣。疫情中心表示，新增這項即使人在海外、或有港澳籍永久居留權的人市，這些於港澳或海外向台申請的觀光簽證都一律暫緩受理來台

中央流行疫情指揮中心已於1月25日召集各部會研議中國大陸人士來臺之相關限制，今(27)日新增第7項來台限制「三類觀光部分：自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。」

指揮中心表示，先前六大項針對從大陸出發者，且是團進團出的旅遊團，這次新增以人在海外者為主，不住在大陸，且不是從大陸出發來台者。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，三類觀光對象指大陸地區人民符合「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第3條第3款或第4款規定對象。

分別為，赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權並有等值新臺幣十萬元以上存款且備有金融機構出具之證明或旅居國外一年以上且領有工作證明及其隨行之旅居國外配偶或二親等內血親。

以及，赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權、旅居香港、澳門取得當地依親居留權並有等值新臺幣十萬元以上存款且備有金融機構出具之證明或旅居香港、澳門一年以上且領有工作證明及其隨行之旅居香港、澳門配偶或二親等內血親。

另外，先前六項分別為：

1全面禁止湖北省陸人來台。

2湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入臺許可證者推遲來臺。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理(含陪同人員)，經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

3陸生即日起至2月9日暫緩來臺。

4商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)外，暫緩受理；5已經發入臺許可證者推遲來臺。獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

陸配回臺(含湖北省)，限制居住，自主健康管理14天。

6小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由(含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行)至金馬澎離島；已發入臺許可證者推遲來臺。

(中時 )