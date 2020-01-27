馬來西亞目前發生4宗武漢肺炎確診病例，5宗疑似病例。當地政府周一（27日）宣布，即日起禁止來自中國湖北省及武漢市的中國公民入境，以防病毒在國內擴散。鄰國新加坡則要求過去兩周到訪中國的學生及醫護人員，回國後必須強制請假兩周。

根據東網報導，馬來西亞總理辦公室宣布，即日起暫停向來自湖北及武漢的遊客，提供包括電子免簽登記系統（eNTRI）、落地簽證、電子簽證和普通簽證（visa manual）的入境便利，指這是根據世界衞生組織規定的程序及專家意見，防止武漢肺炎廣泛傳播；當情況恢復正常後，將重新對有關遊客開放入境便利，而外交部將與中國政府協調。

另外，新加坡政府宣布周二（28日）起，所有在過去14天到訪中國的學生和學校職員、醫護人員與樂齡護理人員，回國後必須強制申請14天缺席假。當局強調這不是居家隔離令，受影響學生不用回校上課，受影響員工也毋須到公司。

同時，新加坡將為所有入境遊客檢測體溫，並在機場登機橋密切留意從中國入境的遊客。當局也擴大旅遊警示，呼籲國民不要到訪湖北省，而且如無必要也應盡量避免前往中國。

(中時 )