2020大選國民黨慘敗，黨主席吳敦義請辭將重新補選主席，已宣布參選的前台北市長郝龍斌今天在臉書發文，呼籲黨員連署支持他。

郝龍斌表示黨正面臨重大的危機，必須拿出面對分歧、解決分歧、超越分歧的勇氣，力求撼動內心、感動人心，堅守國民黨的核心價值，更要把全黨真心團結起來。

郝龍斌強調這是一個態度問題，國民黨要轉型、要改革、要年輕化，就要有人願意無私無我，打破一切框架，把所有人才團結在國民黨這個大平臺上。他決定參選黨主席，就是要拋開任何個人政治規劃，在未來這一年裡，全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。拋開既有框架，以黨的生存發展為最高原則。

郝龍斌指出，沮喪、失望、憤怒、互嗆不會使國民黨站起來，國民黨沒有悲觀的權利，他堅信，只要國民黨純粹無私，勇敢向前，一定可以走出風暴！

郝龍斌向黨員喊話，表示大家對他的一份連署書，就代表國民黨改革的開始！拜託大家，一起幫他連署，一起改革國民黨，贏回人民的信心，重建社會對國民黨的信任。

此外郝龍斌也不忘提醒民眾。近來武漢肺炎在各地肆虐，希望大家多多保重，公共場所記得戴口罩，更要注意保暖。

(中時 )