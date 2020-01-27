國民黨籍台北市議員羅智強宣布參選2022年台北市長選舉，他表示，未來非坦途，宣布參選後將萬箭穿心，但他不怕，大家是他最堅強後盾。對羅智強決心，同為北市議員的游淑慧卻「有說不完的感慨，但佩服敢去挑戰的人！」

游淑慧在臉書長篇分析國民黨「青壯菁英」艱辛困境，她首先無奈指出，「上品無寒門，下品無士族。要在這樣的國民黨內衝出頭來，有可能嗎？有，有的拚了！」她坦言「國民黨內上層政治菁英中，有沒有寒門、庶民、非家族栽培，靠自己一步步走的青壯世代？少，少之又少。」

游淑慧指出，「沒有背景者要在國民黨內參與政治，要嘛靠自己努力一步步走，能走到哪，要看天時地利人和；要嘛就找棵大樹好擋風，￼但是排隊梯次永遠在嫡系之後」，「這也是國民黨很難被『一般』年輕人認同、加入的原因⋯ 因爲門閥世族在黨內的競爭過程，掌握的資源人脈既多且廣，即便自身也有相當的努力，但起跳板就是比較高、比較快；尤其，在需要耗費大量資源的各種選舉活動中。」

分析國民黨與民進黨從政人士選才差異性，游淑慧指出，國民黨「百年政黨之所謂被詬病為宮廷文化，不只在於黨內的官僚、醬缸作風，更在於人才晉身方式￼，有如魏晉南北朝者『上品無寒門，下品無士族』」，「而這一些士家培養出來的青壯菁英，由於他們的思想背景，家庭狀況都比較接近；因此彼此容易合縱連合、互相支應，用結盟讓力量更形穩固」，「所以，其實國民黨內也有隱形的派系￼；只是這種派系，不像民進黨用『取才』的方式來結合形成￼，而是以血緣、婚姻、親屬為核心要素組成。」

游淑慧舉「2016、2020年的總統大選」為例，指出「洪秀柱、韓國瑜都非黨內傳統士族培養出的菁英，而他們所遭遇到的困難和格格不入，我想大家也都看見了。」

因此，「一個沒背景、非黨政世家、派系支持出身的羅智強，敢來挑戰僅次於總統之位的台北市長？」，游淑慧認為「在國民黨現有的文化中，我認為￼黨內初選就是一大難關！有勇氣，但很困難。」

游淑慧預見未來「在一場又一場的餐桌宴席中，各種文質彬彬、杯斛交錯的黨內結盟關係，其實也不斷的在彼此強化合作、互相奧援」，在「資源人脈與空軍支持的衝擊啊，單打獨鬥的羅智強，很辛苦啊⋯」

所以，對羅智強參選決心，游淑慧除表示，「加油吧⋯有得拚了」，但「有說不完的感慨」。

(中時電子報)