近日有網友在臉書社團二林人大小事張貼假消息，被熱心網友截圖後澄清，不少人主動幫忙分享轉傳澄清。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局數度澄清並找出貼文者要求更正、下駕錯誤貼文訊息，日前也在官方FB和官網貼出聲明，提醒網友誤散播不實謠言，以免觸犯傳染病防治法。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心今天公布武漢肺炎第五例確診病例，為中部50多歲女台幹，21日曾與台灣首例確診女台商同機返台，消息一出不少中部人感到震驚，紛紛在社群平台相互提醒走告，由於昨日才有台中李姓男子從武漢回台後並未自主管理還趴趴走，引爆網民憤怒肉搜，不少民眾希望疾管署中央能統一公布確診病例曾出入的公共場所、醫院診所等人多場合，讓民眾安心，也有助於通報和自我管理。

根據本報記者詢問中部縣市衛生主管單位，台中市衛生局表示，中部確診案例非台中市人，南投縣衛生局疾病管制科則指該確診個案非南投縣民；彰化縣衛生局未直接否認，但強調沒接獲中央通知，仍交由中央統一發布說明。

由於先前武漢旅遊團出現女陸客確診武漢肺炎，傳出從高雄小港入境後、隔離前，曾先後到過嘉義和彰化鹿港小鎮旅遊趴趴走，消息傳出嚇得不少外地旅客直接取消彰化行程，業者抱怨連連、彰化縣政府也更出面澄清該病患根本沒來過彰化、沒到鹿港，但訊息仍迅速透過網路散布，誤導民眾也引發不必要恐慌。

連日來不斷有網友在社群散布彰化員林、二林等地的醫療院所，指某某醫院有確診案例等假消息，訊息貼文都以「聽說」、「傳聞」指出，有醫生、護士到對岸旅遊回來出現肺炎症狀，或指「自武漢回台後因為疑似病例遭隔離」等，迅速被網友分享引用轉傳。

經彰化縣衛生局清查，澄清皆為假消息，並找出貼文網友要求更正訊息、下架貼文，更有熱心女網友貼文提醒，指她自行致電傳聞的醫院、再撥打1922專線，確認是假消息。

彰化縣衛生局強調，武漢肺炎疫情，衛福部已新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病，並由疾管署成立中央流行疫情指揮中心，統一指揮、掌握、監控全台各地病例，依《傳染病防治法》散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可科3百萬元以下罰金。

(中時 )