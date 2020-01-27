2020台灣燈會副展區在文心森林公園展開，吸引超過百萬民眾前往參觀，台中市政府持續做好武漢肺炎防疫工作，經濟發展局已請美食區各攤商工作時，確實配戴口罩，加強環境清潔，並加強督導查核，讓民眾在賞燈同時，也能安心大啖美食。

經發局指出，燈會主展區將於2月8日在后里森林園區與馬場開幕，時值武漢肺炎防疫階段，市府將加強督導美食攤販業者配戴口罩，稽查防護措施，持續宣傳防疫作為，也提醒民眾勤洗手，如有身體不適應戴口罩儘速就醫。

經發局說，台中各大商圈人潮眾多，商家除要求員工戴上口罩，也應注意其身體狀況，由於春節期間適逢一中商圈辦理「愛鼠一中 新年市集」活動，商圈內也設置「戴口罩、勤洗手」等標語，大里商圈則有部分店家供清菌酒精使用，各種防護措施就是要民眾逛得安心。

經發局強調，民眾近期應避免前往疫區、人潮密集處，並落實勤洗手、戴口罩等個人衛生防護行為，另外，返國入境時，民眾如有發燒、咳嗽等身體不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，返國14日內，如出現上述疑似症狀，可撥打免費防疫專線1922或0800-001922，就醫時也請告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)等相關資訊。

(中時 )