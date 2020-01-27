武漢肺炎疫情擴散，台灣出現了第五例確診，面對疫情，不少人都戴上口罩、勤洗手，就是為了阻絕病毒入侵。不過，有一名男網友分享，在超商裡打算購買口罩時，卻發現架上僅剩一款Hello Kitty口罩，讓他十分糾結到底該不該購入，底下網友看到後紛紛要他趕緊買下來，甚至有不少女網友都直呼，自己都想購入了。

受武漢肺炎影響，不少賣場口罩銷量暴增，這名男網友在PTT上貼出一張照片詢問，他到超商發現架上只剩下一款粉色Hello Kitty的，因此他問網友，「如果你手邊都沒有口罩，而且要到人多的地方旅遊，你會買這款口罩嗎」，他就直言，我可能買不下去，要到疫情很嚴重才會願意買。

男網友看到架上剩這款口罩很猶豫。（摘自PTT）

不過，大部分網友都在下方都直嗆，「買呀，感染有比較好？」、「丟臉事小！丟命事大！很容易判斷吧」、「我想買還買不到」，女網友還大讚，「看到男生戴會覺得很可愛」、「搞不好就豔遇了」，但有人也發現，這款口罩疑似非醫療用口罩，買了可能也沒什麼用，建議原PO還是要看是否有字號。

(中時電子報)