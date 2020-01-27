武漢疫情嚴重 法國宣布本周撤僑 19:522020/01/27 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新型冠狀病毒疫情嚴重，法國政府宣布將在本周安排飛機，將身在武漢的法國人撤離回國。(shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國政府宣布將在本周安排飛機，將身在武漢的法國人撤離回國。 根據聯合早報報導，法國衛生部長布讚26日宣布，他們已獲得中國的允許，在醫療專家的協助下，將法國人從武漢送回國。布讚說，回國人數介於數十人至數百人之間，法國駐武漢領事館官員目前正在點算人數。 另外，英國外交部27日說，他們正在討論如何協助那些身在湖北省的英國人回國。西班牙外交部長27日也說，西班牙政府正在同中國和歐盟商討，要如何將身在武漢的約20名西班牙人撤離回國。 (中時 ) #武漢 #法國 #撤僑 也許您會感興趣 推薦閱讀 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 2020武漢風暴》武漢封城糧食恐短缺 居民籲各界協助 21:282020/01/23 國際 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 武漢市長：有500多萬人離開武漢 未來或新增千名確診 22:412020/01/26 兩岸 鄺美雲不愛戴口罩 自稱用這秘方殺菌抗毒網傻眼 23:082020/01/26 娛樂 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 武漢旅行出發前幾天愛犬突咬爛護照 網驚：神犬 18:462020/01/27 社會 國際熱門新聞 梅根變變變 女王頭好痛 - 國際 墜機現場成噩夢 3原因讓布萊恩遺體拾回超耗時 - 國際 悲劇 澳洲吃蛋糕大胃王賽 6旬婦噎死 - 國際 強勢回歸？傳梅根要介入美大選 - 國際 武漢疫情嚴重 法國宣布本周撤僑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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