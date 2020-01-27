法國政府宣布將在本周安排飛機，將身在武漢的法國人撤離回國。

根據聯合早報報導，法國衛生部長布讚26日宣布，他們已獲得中國的允許，在醫療專家的協助下，將法國人從武漢送回國。布讚說，回國人數介於數十人至數百人之間，法國駐武漢領事館官員目前正在點算人數。

另外，英國外交部27日說，他們正在討論如何協助那些身在湖北省的英國人回國。西班牙外交部長27日也說，西班牙政府正在同中國和歐盟商討，要如何將身在武漢的約20名西班牙人撤離回國。

(中時 )