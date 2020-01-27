阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）一架班機發生墜毀，根據《Sputnik News》報導，這架航班於當地時間27日下午1點30分左右墜毀於阿富汗東部的加茲尼省（Ghazni），機上有報導稱83名乘客，另有外媒指稱是110名乘客，事故原因還有待調查。
加茲尼省政府發言人諾里（Arif Noori）表示，失事客機是從赫拉特（Herat）飛往喀布爾（Kabul）， 不過，阿里亞納阿富汗航空在臉書否認此消息，並稱所有航班都安全無虞。
(中時電子報)
阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）一架班機發生墜毀，根據《Sputnik News》報導，這架航班於當地時間27日下午1點30分左右墜毀於阿富汗東部的加茲尼省（Ghazni），機上有報導稱83名乘客，另有外媒指稱是110名乘客，事故原因還有待調查。
加茲尼省政府發言人諾里（Arif Noori）表示，失事客機是從赫拉特（Herat）飛往喀布爾（Kabul）， 不過，阿里亞納阿富汗航空在臉書否認此消息，並稱所有航班都安全無虞。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。