阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）一架班機發生墜毀，根據《Sputnik News》報導，這架航班於當地時間27日下午1點30分左右墜毀於阿富汗東部的加茲尼省（Ghazni），機上有報導稱83名乘客，另有外媒指稱是110名乘客，事故原因還有待調查。

阿里亞納阿富汗航空墜機 機上乘客死傷不明。（圖／Daily Mail）

加茲尼省政府發言人諾里（Arif Noori）表示，失事客機是從赫拉特（Herat）飛往喀布爾（Kabul）， 不過，阿里亞納阿富汗航空在臉書否認此消息，並稱所有航班都安全無虞。

(中時電子報)