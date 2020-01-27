從金豬年封關日終場收在12,118.71點來看，台股已經走在29年來高點，最大功臣莫過於全球晶圓代工龍頭、台股權值王台積電，台積電也在一整個金豬年發配股息12.5元，股價也成長超過50%，就有網友分享自己定期定額存台積電的故事，不過，若是想無腦存股，挑對股票還是很重要。

根據元富證券官網介紹，由於台股一張是1000股，無法在盤中交易，只能等到盤後零股交易時間下午1點40分至下午2點30分，零股交易時間截止前5分鐘(2點25分) 揭露依集合競價規則所試算零股之最佳一檔買、賣價格，於下午2點30分後一次以集合競價撮合成交。

從證交所資料顯示，2019年全年零股交易成交量前15名當中，為鴻海、大立光、台積電、聯發科等11檔電子股，其他則生技股、電機機械股、食品通路股以及金融股，看得出來零股交易動向與電子股去年走勢強勁相當有關係。

回頭來看，有不少投資人選擇「定期定額」存股，但這時候就要小心，定期定期其實就跟盤後零股交易相同，都是定期花一筆資金投入某檔股票，這時選擇這檔股票的方式就不能直接無腦存，還是要以該公司是否前景看好，漲幅是否能抵銷定期定額收取的手續費，依照目前是常行情平均公定手續費1.5%來看，5年下來手續費就高達9000元，所以選對股票，再來定期定額。

此外，有不少證券商也推出小資定期定額優惠方案，這就是各個投資人自己選擇的時候，以該名網友為例，藉由定期定額投資穩健成長的公司台積電，每個月花數千元就能買，日積月累下來就會出現成效，長久下來至少能得到一筆穩定的配息收益，也因為台積電公司體質良好，不怕短期利空影響，同時也能賺到價差。

不過，今年年3月23日逐筆交易上路的6個月後也將開放盤中零股交易，到時投資人不必再苦等到收盤價才能買賣，但記得要設定成現貨價，不要用市價以免買到最高價，以及注意本身使用的證券商的手續費限制，才不會讓投資成本大增。

(中時電子報)