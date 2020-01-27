美國與伊朗的關係跌至近年最低點，伊朗外長札里夫24日表示，如果美國取消對伊朗的制裁，願意與美方談判；但卻遭美國總統川普在推特一口回絕。伊朗總統魯哈尼27日發表演說，促請國民團結抗美，呼籲在下月的選舉投票。

伊朗下月21日舉行大選，魯哈尼27日在網上發表直播演說，呼籲國民勿再容忍美國的極限施壓︰「我們不應讓川普成功分化我們的政府和人民，我們應保持團結，務必投票，推高投票率。」雖然他對選情有信心，但在1.4萬名參選人中，憲法監護委員會已取消9000人的參選資格。

川普堅決表示，不可能取消對伊朗制裁。他發文稱：「伊朗外交部長說，伊朗想和美國談判，但希望先取消制裁。不了，謝謝！」並發布波斯文版貼文。札里夫則反建議，川普作任何外交決定時，最好基於事實。魯哈尼就制裁稱︰「我們不應讓川普和那些白宮裡的恐怖分子，孤立伊朗。」

自美國無人機本月初在伊拉克首都巴格達，擊斃伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，伊朗數日後以導彈攻擊美軍駐伊拉克基地還擊，令兩國關係一度達致非常緊張狀態。期間伊朗誤擊落一架烏克蘭客機，事後一度否認，引爆國內示威浪潮，構成治理危機。

(中時 )