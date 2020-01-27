新年到許多人都希望自己的運勢好，近日命理師吳美玲在節目上分享，12生肖的快速招財術，教大家如何扭轉運勢，修補財庫漏洞，並化解破財的危機。

命理師吳美玲在節目《命運好好玩》上分享12生肖的「快速招財術」，首先，屬「猴、鼠、龍」的3生肖的人在2020年將欠缺貴人，因此建議用金色皮夾開運，並在裡面放1千元、5百元、2百元、1百元等4種鈔票和1個50元硬幣幫助五行轉運，藉此獲得貴人提攜的機會。

吳美玲說，2020年屬「虎、馬、狗」的人財運很好，可趁機發展副業，同時也能選用黑色的皮夾，並用膠帶把50元和10元的硬幣黏在皮夾內層，作為錢母招財；而屬「蛇、雞、牛」的人，除了選用金色皮夾開運，也可準備1紅包袋，寫上生辰及名字，放入8個50元硬幣，再將紅包收入皮夾內層。

至於生肖「豬、兔、羊」的人在2020年的財運稍差，恐有破財危機，吳美玲建議，這三生肖能用黑色皮夾，並放36個銅板在零錢包中，藉此修補財庫漏洞，化解破財危機。

(中時電子報)