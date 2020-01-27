威力彩頭獎小年夜6連摃未開出，初三(27日)頭獎上看3.4億元，今的大樂透加碼百萬大紅包已經在稍早開出，民眾想發大財別錯過這次機會。

第109000008期威力彩周一(27日)開獎，第一區中獎號碼為：28、02、14、29、37、33，第二區中獎號碼：03。

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(中時電子報)