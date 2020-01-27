大獎送不完！ 初三威力彩頭獎3.4億獎號出爐 21:012020/01/27 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大獎送不完！ 初三威力彩頭獎3.4億獎號出爐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎小年夜6連摃未開出，初三(27日)頭獎上看3.4億元，今的大樂透加碼百萬大紅包已經在稍早開出，民眾想發大財別錯過這次機會。 第109000008期威力彩周一(27日)開獎，第一區中獎號碼為：28、02、14、29、37、33，第二區中獎號碼：03。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 初三試手氣！ 大樂透1.2億頭獎＋百萬紅包等你拿 (中時電子報) #初三 #大獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 快打掃 初一到初三停收垃圾 04:092020/01/23 生活新聞 大樂透春節加碼開跑 9組獎號中6即可得百萬 20:512020/01/23 財經 重慶高架橋 柯文哲拚94小時拆完 23:162020/01/23 生活 重慶高架橋 可望初三晚7點通車 00:312020/01/25 生活新聞 國道五號車潮回堵5公里 蘇花改初三湧現北返車潮 17:082020/01/26 生活 冷氣團南下低溫剩10度 氣象局：恐達寒流等級 22:292020/01/26 生活 初三別犯這禁忌 小心貧困一輩子！ 09:522020/01/27 社會 初三北返車潮湧現！國5雪隧前上午就排隊 12:082020/01/27 生活 強烈冷氣團來了！這裡有機會下雪 11:512020/01/27 生活 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 財經熱門新聞 肺炎爆發…股市年後快逃命？專家1個忠告救散戶 - 財經 肺炎恐怖肆虐！日股嚇趴 台股年後慘了 - 財經 遭肺炎狙擊！人民幣大暴殺 7字頭危險 - 財經 初三試手氣！ 大樂透1.2億頭獎＋百萬紅包等你拿 - 財經 最黑暗1周！油價慘崩又是這隻黑天鵝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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