新型冠狀病毒疫情延燒，目前仍在武漢與其他城市的英國僑民，向駐外單位求助無門，怒批英國外交部的回應根本就是「笑話」。

據英國《衛報》，定居武漢超過5年的教育顧問馬修抱怨，由於訊息混亂，大家都無所適從。馬修告訴該報，他們一群人有向英國使館求救，「但他們似乎沒做多少事，你傳電郵後，是否能接到回覆，只能用猜的。」

馬修指出，外交部是人們仰賴的資訊來源，但「它卻相當安靜，只發出一些非常不確定性的聲明，諸如考量可能的行動之類，這完全幫不了我們。」他表示，還滯留當地的英僑希望聽到的，是政府是否有訂出計畫，我們該怎麼做，「因為，到目前為止，他們給的意見都是離開這裡。可是已經封城了，根本就不可能做到。」

在武漢國際學校教體育的漢恩更直言，英國政府的回應，是個徹徹底底的笑話。他說，一開始政府很幫忙，讓大家可以和固定的醫師聯繫，但之後就無聲無息，「英國武漢領事館的員工，早就已經沒跟我們說哈囉了，我猜他們都私下撤離了。」

漢恩表示，最扯的是，領事館的建言竟然是「持續查驗旅遊警示網站，以更新資訊」，而最新的訊息令人傻眼，「如果可以，就離開」，他火冒三丈，「怎麼走？都封城了！」

(中時 )