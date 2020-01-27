因應大陸新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，教育部制定政策，要求各學校將之後返台的陸生集中監測管理，此舉引起陸生發動聯署反彈，質疑既歧視又缺乏必要性。

根據教育部的「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，各學校應派人將陸生送到集中監測場所監測14天，不得外出（包含上課）。

此舉引發陸生反彈，在聯署聲明中指出，對陸生施行集中監測，對自中國大陸入境的其他人（包括台商、在大陸就讀的台灣學生、陸配等）施行自主隔離，是否是歧視陸生？如果隔離政策是基於每一個到過傳染地的人都有可能成為傳染源的原則，那麽爲什麽對非陸生以外的群體只要求自主隔離？

聯署聲明表示他們非常懷疑台灣高校是否有能力提供這麽多人的隔離空間，尤其是陸生人數衆多的私校。在此基礎上，無法提供單人間時，該工作指引上「多人間屏風隔離」這種古老的隔離方法，出現在21世紀，未免過於敷衍陸生；且屏風不具備阻擋病毒的能力，飛沫也極有可能黏附在屏風上，此做法未免有不在意陸生安全之嫌。

聲明中還說，要求陸生暫緩入境14天，進而要求陸生隔離14天是否有意義？衆所周知，此次肺炎的潛伏期是14天，14＋14=28，大多數人已經在前14天閉門不出，爲什麽需要28天的隔離呢？非要隔離的話，陸生會更偏向於在自己家隔離而不是千里跑到台灣去隔離。何況28天之後絕大多數學校已經開學，耽誤開學一周的加退選、課業和碩博班學生的研究，對陸生的學業勢必會造成影響。

聲明還說，集中監測實行上還有非常多細節值得商榷，比如如何保障陸生的緊急事項和待辦事項可以去辦？以及生活用品和換洗衣物誰提供？是否乾净衛生？

聲明質疑教育部和中央流行疫情指揮中心直接將未接觸傳染源的陸生視爲潛在傳染源的行爲，實在非常令陸生寒心，也勢必會影響到2020年的陸生招生，望認真斟酌。如果非要隔離，希望至少能做到：對入境者一視同仁，避免歧視，保障隔離環境，必須提供單人間，以及各校為陸生提供更長的加退選時間以及其他學業上的幫助，如課程是否可以線上直播或進行補課等。

(中時 )