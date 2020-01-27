過年總會在家中翻到一些以前放到忘記的雜物，一名男網友就分享，自己一早起床後，心血來潮去打開家中儲物空間，沒想到竟翻到一個已經放了11年的麵包，讓他驚恐表示，「還能吃吧？」。

放了11年的麵包卻沒什麼變化。（臉書《爆廢公社公開版》）

原PO在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張麵包照片，他表示，「今天睡醒時 突然想打開我家塵封已久的樓梯下空間，看到了裡面只放著一顆我喝醉時丟進去封印的麵包，結果⋯⋯11年就過去了，還能吃吧？」但奇怪的是，麵包不緊沒有腐爛，甚至也無明顯黴菌，讓底下網友看傻了，最後原PO更決定將麵包丟回原空間再放10年，「如果10年後 這社團還在我就再Po一次這麵包的狀況」。

網友紛紛在底下留言，「居然好好的啊⋯⋯」、「一般來說應該長菇了，沒有的話，那成分？」、「沒有镸黴菌變灰黑厲害了..」，也有人見到麵包上標價20元後歪樓表示，「湯種麵包現在20元買不到」。

(中時電子報)