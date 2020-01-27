梧棲童醫院對於有旅遊史接觸史的病人，戶外設有發燒篩檢站，以防萬一。（翻攝童醫院吳肇鑫副院長臉書／陳世宗台中傳真）

民眾在line群組謠傳海線醫院出現疑似武漢肺炎疫情，院方27日澄清絕無武漢疫情病例，院方配合衛生局展開防疫大作戰，全面做到滴水不漏。台中市衛生局強調，民眾謠傳疫情已涉及違反傳染病防治法，查證屬實將開罰300萬元；若引發社會恐慌，並可依違反社會秩序維護法送辦。

隨著疫情加溫，梧棲童醫院嚴陣以待，為了一千多位住院中的病人安全把關，除醫院內部出入口有機場等級紅外線體溫感測器外，對於有旅遊史接觸史的病人除了戶外發燒篩檢站外，童醫院還調動X光篩檢車，在院外完成胸部X光檢查和上傳，還有戶外處置區和候診區以及加強夜間照明。

童醫院防疫大作戰，卻引起民眾誤以為發生武漢肺炎疫情，童醫院副院長吳肇鑫特在臉書公開澄清外，並PO上防疫大作戰的應變措施；呼籲民眾為了你我的健康和安全！請大家耐心等候，院方也貼心凖備流動廁所讓暫時需要隔離的朋友使用。

(中時 )