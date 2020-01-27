大陸武漢市爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情持續蔓延，至今已有2700人遭感染、81人死亡。而據美日之後，英國外交部27日發布聲明表示，正在努力讓身在湖北省的英國公民能夠選擇離境。

據英《每日電訊報》報導，英國外交部發言人表示，鑑於當地嚴格的旅遊禁令，以及越來越難以和領事館取得聯繫與醫療協助，英政府正努力讓身在湖北省的英國公民能夠選擇離境。

武漢封城後，受困的也有英國公民。英國廣播公司（BBC）報導，代表伯明罕城市大學的71歲講師葛瑞菲斯（Yvonne Griffiths）和2名同事在疫情爆發3週前抵達武漢，她原本預計20日返回英國，但航班遭到取消，大眾運輸工具全面停擺。葛瑞菲斯接受BBC訪問時說，所有交通工具都關閉了，所以當她被告知，如果能離開務必離開時，感到有點驚訝，因為根本沒有辦法。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）上週在下議院簡報武漢肺炎疫情時表示，英國政府密切追蹤武漢肺炎疫情，搭機從大陸返回英國的民眾，都會被告知若感到身體不適應有何對應措施。他表示，英國民眾面臨的風險介於「非常低」（very low）至「低」（low）之間。

報導指出，目前英國機場尚未全面進入防疫備戰，海關人員與眾多乘客沒有一人配戴口罩，現場也沒有任何與武漢肺炎疫情相關的防疫資訊或標語，一切行動如常。不過，從武漢入境英國的班機已經全數取消，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，當局試圖追蹤過去14天從武漢入境英國的旅客。

此外，德國跟西班牙政府則追隨美日南韓腳步，表示將由武漢撤僑。

(中時電子報)