武漢500萬人去哪裡？（取自「航班管家」統計）

湖北省1月26日晚就新型冠狀病毒感染肺炎疫情召開記者會會，武漢市長周先旺表示，因為春節和疫情的影響，已有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。大陸媒體掀起討論，這500萬人去了哪裡？

按，1月23日起，武漢、鄂州、黃岡三座湖北城市相繼採取封城措施，赤壁和仙桃市內公共交通停運。

從1月23日早上10點起，武漢全市城市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。11點20分起，鄂州全市鐵路車站通道暫時關閉。17點起，仙桃市內公交、渡輪、農村客運車全部停運，娛樂及室內運動場所關閉。24點起，離開黃岡市區的城鐵站、火車站通道暫時關閉，市區內的公交、長途客運暫停運營；黃岡市區內的電影院、網咖等室內文化娛樂場館也都暫停營業。赤壁城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營。

武漢是大陸鐵路客運樞紐城市，有南北大動脈京廣高鐵和東西向滬漢蓉沿江鐵路。

根據《第一財經》的數據，2019年武漢高鐵可直達城市達到152個，排名僅次於北京、上海、鄭州、南京。武漢天河機場2018年的旅客吞吐量也達到了2450萬人次，是全國排名第16的千萬級機場。

百度地圖慧眼的遷徙大數據顯示，1月10日至1月22日春運期間，每天從武漢出發的人群中有6至7成的人前往了湖北省內的其他城市，其次是河南省、湖南省、安徽省、重慶市、江西省。從城市維度來看，除了湖北的城市，從武漢前往信陽、重慶、長沙、北京、上海、鄭州的人群比例也較高。

在湖北省內，孝感和黃岡是接受武漢返鄉客流比例最高的兩個城市，平均每天有13%和12%的人從武漢出城到達孝感和黃岡。

而根據湖北疫情通報數據，截至2020年1月27日上午8點，武漢確診的新型冠狀病毒感染的肺炎病例共計698例，黃岡154例，孝感100例，荊門90例，咸寧63例，隨州52例，荊州47例，十堰40例，黃石36例，襄陽36例，宜昌31例，恩施州25例，鄂州20例，天門13例，仙桃12例，潛江5例。

從過去一段時間的武漢出港航班數據，也可以對500萬人去哪裡有更多的了解。

根據航班管家統計的12月30日-1月22日武漢航班國內出發、國際出發、港澳臺出發的運力數據，北京，廣州，成都，海口，昆明，廈門，深圳，上海，三亞，南寧是武漢出港航班前10大城市。

港澳臺方面，武漢出港航班量最大的是香港，其次是澳門和臺灣。根據分析，往港澳台航班方面，武漢出發飛往香港機場7078人，飛往澳門6145人。飛往台灣桃園（3696人）、高雄（2698人）、松山（1121人），合計7515人。

國際方面，武漢出港航班量最大的是泰國曼谷，出港量排名第二的是新加坡，排名第三的是日本東京。

(中時電子報)