臉書社團「合歡山玩雪團」社友開心直播分享降下冰霰。（合歡山玩雪團提供／張晉銘南投傳真）

所見之處彷彿蓋上一層白紗，讓追雪族相當開心。（松雪樓提供／張晉銘南投傳真）

受到強烈大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移等影響，合歡山區於27日入夜後開始降下冰霰，雖然還沒有等到降雪，不過所見之處彷彿蓋上一層白紗，也讓追雪族相當開心，加上28日可望還有一波水氣，令人期待迎來農曆新年的瑞雪。

根據中央氣象局日前的氣象預報說明，26-28日期間，水氣增多且溫度驟降，3000公尺以上的高山，只要水氣和溫度等條件配合，可望轉變為北國世界，合歡山在這3日的天氣預報也出現下雪或降雨的符號，加上適逢春節連續假期，令許多民眾相當期待，紛紛開始著手準備禦寒衣物、雪鍊和熱呼呼的食物，準備上山守候瑞雪。

26日晚間，水氣和溫度未能「相互配合」，天空遲遲看不到白雪落下，不過仍有民眾持續守候，27日傍晚6點，山上已有民眾回報，武嶺降下些許冰霰，並在臉書社團「合歡山玩雪團」開心直播分享，晚間8點多，持續降下冰霰，讓追雪族相當開心，同時28日可望還有一波水氣，農曆新年的瑞雪相當可期。

埔里工務段表示，根據現有的氣象資料顯示，27日晚間3000公尺以上的高山路段入夜後，溫度將達到冰點以上，合歡山公路降雪或冰霰機率偏高，為考量用路人安全，台14甲線翠峰(18K)至大禹嶺(41.7K)路段及台8線109 k(榮興村)至112K(大禹嶺)路段，自27日19時到28日7點實施道路預警性封閉，28日再視情況決定是否開放通行，或四輪驅動車限加掛雪鏈車輛通行。

(中時 )