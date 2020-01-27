準備用餐的金泰希。(取自微博)

連側臉都完美。(取自微博)

金泰希出道後來台宣傳。(本報系資料照)

39歲韓國女星金泰希，不僅擁有首爾大學的高學歷，還擁有完全沒整過型的亮麗外型，又有韓國第一天然美女之稱。近日韓網更瘋傳著金泰希大學時期的多張照片，彷彿拍電影般的美貌令人羨慕不已。

金泰希出道多年，戲路多變，曾在電視劇《天國的階梯》飾演壞心女二，也曾在《愛在哈佛》飾演活潑美麗的醫科高材生。金泰希不僅空有美麗外表，連頭腦也是一等一的好，是韓國演藝圈少數畢業於第一志願首爾大學的學霸，學年成績更維持年年第一，令人佩服！

(中時電子報)