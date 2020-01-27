由於武漢肺炎疫情持續蔓延，除夕和年初一，解放軍空軍、地方分別派了3支和2支醫療隊。年初二，北京醫療團隊也出發。在第一批出發的5支醫療團隊中，有3支分別來自三軍醫科大學的醫療隊，搭乘3架伊爾-76運輸機從上海，西安和重慶前往武漢。而上海和廣州的醫療團隊則分別達成東航、南航的客機抵達武漢。

(中時電子報)