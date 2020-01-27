缺運20 解放軍馳援武漢仍搭伊爾76 22:392020/01/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於武漢肺炎疫情持續蔓延，除夕和年初一，解放軍空軍、地方分別派了3支和2支醫療隊。年初二，北京醫療團隊也出發。在第一批出發的5支醫療團隊中，有3支分別來自三軍醫科大學的醫療隊，搭乘3架伊爾-76運輸機從上海，西安和重慶前往武漢。而上海和廣州的醫療團隊則分別達成東航、南航的客機抵達武漢。 (中時電子報) #武漢 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #運-20 #伊爾-76 #運輸機 #蔓延 #擴散 #中國大陸 #疫情 #WHO #SARS 也許您會感興趣 推薦閱讀 殲20將與運20編隊飛行 秀陸遠端戰力 12:562018/11/02 軍事 軍事熱門新聞 影》美軍機墜毀 塔利班稱擊落 無人生還 - 空軍 缺運20 解放軍馳援武漢仍搭伊爾76 - 軍事 戰車將有透視眼 車內就能窺看四週 - 軍事 美軍MH-60騎士鷹墜毀沖繩附近 5人獲救 - 軍事 超過300架才夠用！陸起碼已裝備128架殲-16 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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