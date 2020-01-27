因應武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（27）日新增第7項陸客來台限制，將不再核發旅居大陸海外的旅客來台觀光許可證，至於已取得許可證者則推遲來台。

中央流行疫情指揮中心25日召集各部會研議，訂定中國大陸人士來台相關限制的6項決議。包括：

1.全面禁止湖北省陸人來台。

2.湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已發入台許可證者推遲來台。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流駐點服務、投資經營管理（含陪同人員），經審查後獲准來台者，須配合自主健康管理14天。

3.陸生即日起至2月9日暫緩來台。

4.商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）外，暫緩受理；已經發入台許可證者推遲來台。獲准來台者，須配合自主健康管理14天。

5.陸配回台（含湖北省），限制居住，自主健康管理14天。

6.小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由（含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行）至金馬澎離島；已發入台許可證者推遲來台。

而面對大陸新型冠狀病毒疫情不斷升溫，加上國內已有第5例確診病例，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，新增第7項來台限制，其中三類觀光部分「自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。」

「三類觀光對象」是指大陸地區人民符合「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第3條第3款或第4款規定對象，來台新增限制範圍涵蓋定居海外及港澳陸客，包括在海外留學以及旅居海外並取得當地永久居留權的中國人士，以及旅居香港、澳門，包括在港、澳留學、並取得永久居留權等人士，都將限制暫緩來台。民眾有疑問，可洽免付費防疫專線1922（或0800-001922）詢問。

(中時電子報)