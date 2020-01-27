俄國衛星網報導，在阿根廷中部的科爾多瓦市(Córdoba )發現了一種超大型蚊子，如同電影「野蠻遊戲」的真實版。

一位名為埃茲奎爾‧勞勃(Ezequiel Lobo)的推特用戶，上傳了一張在自家發現的巨型蚊子與普通蚊子的對比照片，並且留言「看看剛從我家的窗戶飛過的超大蚊子，我真的很害怕。」

照片上傳後，立即在網路上不斷分享，引起話題。

勞勃說，他與老媽花了一段時間，用殺蟲劑擊落這個超大蚊字，之後試著在網路上查找，但是找不到相似的昆蟲。

MIREN EL TAMAÑO DEL MOSQUITO QUE ACABA DE ENTRAR POR MI VENTANA (al lado hay uno normal para hacer una perfecta comparación ahre) tengo: miedo pic.twitter.com/aypd1O67wT — ezequiel (@EzeLobo1) 2020年1月22日

他開始自己聯想，比如「這麼大的蚊子，該不會是被放射線突變的?說不定來自核災的車諾比爾電廠?」，有些網友也跟著起閧，比如「來自骷髏島(怪獸電影『金剛』裡的島嶼)上的蟲子」，也有人說「像是野蠻遊戲的真實版」等等。

也有比較靠譜的解釋，一些網友說蚊子的種類很多，體型巨大的蚊子應該是纖毛鱗蚊(Psorophora ciliata)，是一種不吸血而吸花蜜的蚊子。這種蚊子也是在水裡產卵，因此在暴雨之後容易出現，對人通常是無害的。

(中時電子報)