美E-11軍機墜毀

在社群媒體影片顯示，一架載有軍事人員的美國E-11A「11-9358」軍機墜毀阿富汗東部加茲尼省（Ghazni）後，當地民兵組織塔利班（Taliban）說，那是他們所擊落。最初報導說，那是一架商用客機，但當地官員已否認。

據以色列《國土報》（Haaretz）27日報導，一架飛機周一在阿富汗墜毀，社群媒體說，那似乎是一架美國軍機，但阿富汗官員並未證實。不過，塔利班說，他們擊落了一架軍機，並聲稱機上人員全部死亡，包括一些高級軍官在內。

據巴基斯坦《區域電訊報》（Regional Telegraph）說，當地消息人士透露，機上載有15人，而有兩具屍體已被拖出飛機殘骸。

而據路透報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發布聲明說，這架飛機在蒐集情報任務時，在加茲尼省的德雅克（Deh Yak）地區被擊落，機上無人生還。

A USAF E-11A '11-9358' which is an Airborne battlefield communications aircraft has crashed in Ghazni, Afghanistan #Afghanistan pic.twitter.com/RCdtehTtCb — CNW (@ConflictsW) January 27, 2020

此外，法新社也報導，塔利班以普什圖語聲明，宣稱這架飛機墜毀在加茲尼省。不過，調查這起墜機事件的阿富汗高級國防官員說，並沒有高級美國官員喪生，他們仍在調查。

美國軍方稍早表示，正在調查墜機的報導。而美國中央司令部發言人黎奧丹（Beth Riordan）少校說，但目前無法進一步置評。不過，社群媒體出現的殘骸照片顯示，那可能是龐巴迪E-11A型（Bombardier E-11A）軍機殘骸。美軍在阿富汗利用這種「戰場空中通信節點」（Battlefield Airborne Communications Node，BACN）平台，執行電子偵監任務。

加茲尼省長辦公室發言人諾利（Arif Noori）說，一架飛機下午1時10分左右墜毀在加茲尼省德雅克地區，並起火燃燒，村民試圖滅火。加茲尼省警方發言人證實這場墜機事故，但無法確定這架飛機是軍機或民航機。加茲尼省大片鄉間地區受到塔利班掌控或影響，導致官員難以進入。多山的加茲尼省位於阿富汗興都庫什山脈（Hindu Kush）山腳，冬季氣候嚴寒，部份由塔利班所控制。

(中時電子報)