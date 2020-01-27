財神加持，初三開獎的大樂透於新北市林口區的「百勝投注站」開出，一注獨得1.22億元，這也是公益彩券自103年以來林口地區開出的第一個億元頭獎；另有3位幸運兒獲得貳獎，每人各得323萬元獎金。

大樂透今天晚上加開的春節大紅包獎號從小到大依序為15、18、20、29、39、41、45、46和48，本期共開出23組，其中18組為一注獨得，每名中獎人各得100萬元獎金，4組為兩注均分，每人分得50萬元獎金，1組為3注均分，每人各分得33萬3,333元。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、新北市林口區的「日斗金投注站」、新北市蘆洲區的「百億投注站」都曾在今年大年初一開出春節大紅包獎項，今晚連莊送出109年的第二包春節大紅包。除了前述幸運商家外，有4家投注站在過去也曾開出過大樂透或威力彩的頭獎，包含位於台中市大里區，曾於103年間開出15.07億元威力彩頭獎的「寶得商行」、高雄市苓雅區的「金贊彩券行」曾於103年開出3.11億元的大樂透頭獎，台中市北區的「旺來旺彩券行」也是在103年開出5608萬元的大樂透頭獎，此外，基隆市仁愛區的「發財神投注站」則曾於106年開出過5千萬元的大樂透頭獎，都是特別受到財神爺眷顧的投注站。

統計從23日小年夜到今天晚上，春節大紅包獎項累計已送出145組，總計173人幸運中獎，其中獨得百萬獎金者多達124人，台彩表示，今年春節大樂透一共要送出360組100萬元的春節大紅包，扣除已開出的145組後，還有215組百萬大獎待送出，大年初四大樂透仍然會開獎，頭獎保證一億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項，想中大獎的民眾還有機會。

(中時 )