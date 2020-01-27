3年前陸劇演繹感染封城 網友：神預言武漢肺炎 （影/中天新聞）

大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，人人聞「咳嗽聲」色變。截至27日為止，台灣累計共五例確診。近日，有網友討論早在3年前，大陸醫療劇《急診科醫生》的這一段劇情內容，與武漢肺炎的景象相當類似，甚至當時劇中就提到「新型冠狀病毒」這個名詞。討論曝光後，引來眾多網友驚呼「神劇」根本是神預言，巧合到令人毛骨悚然。

2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，有網友發現，2017年1月殺青共43集的電視劇《急診科醫生》，演繹了與武漢肺炎一樣的劇情，如咳嗽﹑呼吸困難﹑持續發燒等。

《急診科醫生》劇中有一位男子因感到身體不適，由朋友幫忙帶他去醫院，他出現胸痛﹑咳嗽等症狀。而醫生江曉琪（王珞丹飾）初期診斷後發現不妥，就指示病人去隔離室進行觀察。不料，該病患發燒指數愈來愈高，細問下，發現他的朋友也開始出現一樣的病症。江曉琪驚覺大事不妙，詢問後才得知兩人一起從非洲烏干達回國後就感到身體不適，於是通報醫院高層商討治療方案。

江曉琪找來急診科主任醫師何建一（張嘉譯飾）商討會診後，得出病人是感染了「新型冠狀病毒」，並說這一種病毒同SARS病毒非常相似，包括咳嗽﹑呼吸困難﹑發燒、接觸的人可能被感染，這些都與目前現實中爆發「武漢肺炎」非常相似。

此外，劇情中還顯示為了避免疫情愈來越嚴重，官方封鎖醫院，關閉急症室不可以進亦不可以出，停止一切人員流動，也演繹出因此讓醫院中的所有人員相當緊張與恐慌，但為了大家安全只能如此做。而這一點與目前因武漢肺炎疫情失控後，官方發布封城令的措施雷同。

許多網友看了討論後也後紛紛感到吃驚，表示「巧到毛」、「尤如預言，就連細節都一樣」、「看得雞皮疙瘩都起來了」，引發議論，也有人說「這類劇情韓國電影早就演過囉」。

(中時電子報)