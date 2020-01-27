鎮瀾宮董事長顏清標（左）與周建男出示廟方抽出的4支籤。（陳世宗攝）

鎮瀾宮今年抽出的「人口」、「早冬」、「允冬」、「雨水」4支「四季籤」。（陳世宗攝）

農曆春節大年初四迎神日，大甲鎮瀾宮27日深夜11點（子時）接神迎金鼠，在大甲媽祖應允下，抽出庚子鼠年的「人口」、「早冬」、「允冬」、「雨水」4支「四季籤」。最受關注的人口籤即俗稱「國運籤」為「己巳」，今年標題是「銅銀買紙靴」，廟方解讀為「中籤」。

鎮瀾宮連5年國運籤抽到中籤，今年再度抽到中籤，廟方舉行祈福誦經儀式後，迎神後將60支甲子籤放入籤桶，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊後，先抽出「國運籤」，內容為「欲去長江水濶滿，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

解籤人台灣省陽宅教育協會理事長周建男表示，此「國運籤」代表今年是產業經濟年，代表產業備受挑戰衝擊的一年，立即要積極營造新的商機；新的一年在新的局勢內，才能扭轉新的社會局面。

除國運籤為中籤，其他3支籤包括「早冬」為辛丑中上籤、「允冬」為丙戌中籤、「雨水」為癸卯中上籤。鎮瀾宮董事長顏清標表示，「中籤」代表大家要團結、要打拼，再兩天要銷假開工後，大家回到自己的崗位要打拼，台灣才會有更好的未來。

顏清標強調，元宵節要擲教筊杯，擲九天八夜南下進香的日子，歡迎大家來參與。

(中時 )