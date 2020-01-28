自由市場上最後一尾大魚，前小熊隊外野手卡斯提蘭諾斯終於簽了。根據大聯盟官網報導，紅人隊已與他達成一紙4年6400萬美元的協議，但還需要通過體檢。

紅人隊連續6年與季後賽無緣，去年只拿下75勝，球季結束後大肆補強陣容。外野方面，先前才以3年2100萬美元簽下前日職西武獅隊球星秋山翔吾，如今又網羅卡斯提蘭諾斯，守備位置要如何安排還需再喬一喬。

卡斯提蘭諾斯去年在老虎、小熊隊共出賽151場，打擊率2成89、全壘打27支、打點73分，火力不錯，可補強紅人隊的攻擊力。

(中時 )