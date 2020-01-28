想輕鬆準備年菜或是想儘早揮別冰箱剩菜及多餘食材？過年家中總是少不了一桌豐盛的年夜菜，不過從年前就必須開始的食材準備、掌廚到年後還要面對和塞滿年菜食材的冰箱，相信都會讓身為家中「大廚」的你傷透腦筋。餐桌上必備的經典年菜你還沒想好怎麼做嗎？農曆初二開始，又要煩惱怎麼逐步清空冰箱剩餘食材了嗎？這個時候如果能跟 YouTube 創作者學幾招經典年菜以及如何利用冰箱食材，輕鬆煮出美味的清冰箱料理教學，就能完成年夜大餐，更有效率的擺脫剩菜惡夢！

YouTube頻道／小田太太の玩樂廚房

「小田太太の玩樂廚房」以分享簡單又美味的家庭菜餚教學為主，但在過年期間更應景的分享如何輕鬆準備過年必吃料理，比如象徵好彩頭的手工蘿蔔糕以及圍爐必吃的獅子頭白菜滷。今年不想再狼狽不堪的準備年菜的話，趕緊拿出紙筆，跟著小田太太的食譜及做法，讓你在圍爐時輕鬆端出一桌好菜。大快朵頤後，如果冰箱剩餘的食材很多，這時就可以跟著接下來我們要介紹的「菜單研究所」一起解決冰箱剩菜的煩惱！

YouTube頻道／菜單研究所

無論是過年前還是過年後，冰箱可容納的空間都是令人頭痛的，例如過年前要煩惱要如何清出足夠的空間存放年菜的材料；過年後又要看著仍然爆滿的冰箱，苦惱接下來要怎麼料理才不會浪費食材。這時候不妨可以參考「菜單研究所」的冰箱常備系列，教各位如何將食材分類保存，除了可以有效維持食材新鮮度之外，亦可利用同樣的食材，烹調出不同的料理。

(中時電子報)