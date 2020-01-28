楊文虎夫妻主導的潤寅詐貸案，日前被檢方求刑30年，也暴露出國內應收帳款融資，仍有很大的漏洞可鑽。

老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達386億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑30年。

隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業融資貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。

關鍵一：

製作不實買賣合約書

潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。

其實潤寅密謀詐貸早在10年前即開始，自2010年8月起，楊文虎夫妻就指示員工林奕如偽造不實的買賣合約書、統一發票及出貨單等文件，慢慢製造假業績；並自13年4月起，利用偽造的海運提單（屬有價證券），開立不實的買賣合約書、統一發票、Commercial Invoice（商業發票）、海運提單等文件，陸續向星展、元大、台灣企銀、王道、一銀、合庫、華南、玉山及兆豐九家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。

關鍵二：

與上市櫃公司人員配合造假

看似平常的應收帳款融資能輕易向銀行融通貸款，主要是銀行與銀行之間並無法聯合徵信，使潤寅得以用同一套造假資料，用不同公司名義，不斷地向不同銀行融通；尤其潤寅假造的交易對象又是知名上市公司，更容易取信銀行。而能夠假造得逞，在於楊文虎夫妻長期以現金及高級水果禮盒，賄賂國內多家上市公司經理或資深員工，配合向銀行不實照會。

其中，福懋前副總黃明堂便被指透過接待銀行人員訪廠、收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝任職的各家公司或其子公司，與潤寅集團有交易的假象，使銀行核准動撥貸款。不僅如此，潤寅也疑佯裝以廠商名義還款，以及買通外國人士協助還款，致銀行持續受騙。

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《今周刊》第1205-1206期

(中時電子報)