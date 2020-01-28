大陸女星田樸珺曾在《後宮甄嬛傳》演敦親王福晉，她與大她30歲的地產大亨王石交往數年，2018年男方公開稱呼她老婆，間接宣布已結婚。田樸珺最近曬出一張近照，分享和老公鬥嘴日常，網友卻發現田樸珺手機螢幕有些碎裂，但沒因此喜新厭舊秒換手機，網讚她節儉成為圈住老公心的主因。

田樸珺、王石互動照片流出。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

王石是大陸四大地產商之一的萬科集團創辦人，他和38歲的田樸珺傳交往多年，被稱為父女戀，2012年田樸珺曬出男方親手做的「笨笨牌紅燒肉」，戀情正式曝光。2018年王石在典禮上公開稱呼田樸珺「wife」，暗示兩人已婚，田樸珺隨後在朋友圈分享一張疑為王石半裸照片，再加上害羞表情回應結婚傳言，也力挺老公雖大他30歲但身材保養得宜，寶刀未老。

網友發現田樸珺手機螢幕裂了卻沒換。（圖／翻攝自田樸珺微博）

田樸珺婚後轉型為製作人、作家，曾寫書分享兩人交往前故事，透露王石邀她吃飯3次都沒帶錢，第5次男方便開口請田樸珺當他女友，兩人私下在後台的互動照片也曾傳出，可見田樸珺一下幫他整理褲腳、一下幫他檢查臉部，也呼應田樸珺先前所說：「在我眼中我們更像是母子戀」。

田樸珺曾演出《甄嬛傳》。（圖／翻攝自中視新聞 Youtube）

最近田樸珺透露吃雞蛋想配豆腐乳，王石拿出手機說要幫忙解決，田樸珺以為對方是要上網買，沒想到老公卻調出豆腐乳照片，要她「配著吃」，讓她好氣又好笑。網友則發現，田樸珺手機左上方有些碎裂，但卻沒換新手機，兩人生活化的曬恩愛故事引來回應：「幽默滿分」、「王總很有才」、「石頭哥太調皮了吧」、「恩愛有趣的一對」。

(中時電子報)