澳門賭王何鴻燊一家去年好事不斷，先是四房長女何超盈閃婚生女，何猷君和奚夢瑤領證生子，有「最美千金」之稱的三房之女何超蓮認愛男星竇驍，和何超蓮是龍鳳胎的弟弟何猷啟近年也升格人夫、人父，只剩部分成員單身。而四房長子何猷亨過去曾有一段受囑戀情，他公開認戀有宅男女神封號的陳瀅，女方因此被黑是「拜金女」，何猷亨出面護愛，但最後不敵逼婚傳聞情變。

陳瀅和何猷亨有過一段情。（圖／翻攝自missjni IG；取自《on.cc東網》）

30歲的陳瀅曾演出電視劇《女人俱樂部》、電影《寒戰》，2015年她認愛小3歲的賭王四房長子何猷亨，陳瀅因此被傳遭包養、拜金，何猷亨大方認愛後還替女友駁斥報導，兩人公開交往後曾被直擊參加瑪丹娜演唱會，何猷亨讓陳瀅在路邊淋雨等車，事後陳瀅挺男友，直說只是小事，「猷亨沒有不理我」，更表示男友平時很紳士，被誤會不體貼也沒生氣。

陳瀅身材火辣、臉蛋精緻。（圖／翻攝自missjni IG）

但兩人戀情僅維持數月就告吹，八卦媒體爆料，陳瀅逼婚不成使兩人分手，何猷亨還為躲她到台灣long stay，陳瀅則說兩人有共識想先拚工作，決定從情侶關係再退一步，並否認逼婚，隔年兩人傳出復合，何猷亨母親梁安琪則否認，稱兩人「只是朋友」。

不久媒體報導，梁安琪力見兒子何猷亨改追劍橋大學畢業的女星麥明詩，陳瀅被問此事不尷尬，表示會祝對方好運，「不會酸溜溜，沒感覺了」，而兩人分手後沒交惡，陳瀅當時還在臉書替為參選澳門立法會議員的何猷亨拉票，證明雖跟賭王家無緣仍和何猷亨是好朋友，被讚是最佳好舊愛。

(中時電子報)