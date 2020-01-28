買房是人生重要大事，馬虎不得，而今年買房有什麼需要注意的呢？房市專家Sway點名5種房子，提醒大家要小心。

Sway在好房網專欄寫道，2020年要小心5種宅。第一是「預售賣太好的宅」，不少投資客搶在預售就批發，但他們不太可能仔細驗屋，慘的都是後來買的自住客，若遇到營建品質不佳，只能多花錢修補，他提醒，「今年有不少過去預售賣很好的完工交屋，不管找誰買房都要小心」。

第二種是「格局很卡的小二、小三宅」，Sway說，這幾年建商蓋一堆勉強的二房與三房，預售時透過促銷手法，讓超爛格局也賣翻，而這些物件今年起陸續完工交屋，那些鞋櫃無處放的、冰箱要擺陽台的妖魔鬼怪房都將一一現形。

第三種則是「環狀線的宅」，新北環狀線周邊說好聽也是捷運宅，但實際上，騎車開車還是比較便利。看看淡水捷運通了那麼久，淡海房價早就崩跌，因為大家在通車後體認到：「搭捷運這麼累，這捷運宅也不怎麼便利。」

第四種是「旁有私校的宅」，Sway預期，今年可能又有幾間大學要倒閉，加上去年出生人口數又跌破18萬人，所有的私立大學都會減班減招，旁邊的生活圈及住宅圈只能眼睜睜看著海嘯來臨。

最後則是「公家土地旁邊的宅」，蔡政府說要蓋12萬戶的社宅，為了達成目標，不管是誰執政的縣市，中央都會想辦法蓋出12萬戶，好處是終於有人活絡荒地，有助地方經濟。但旁邊的包租公就得小心，七折八扣的租金與供給需求的變化，房價上都會有影響。

(中時電子報)