這次台股封關期間剛好碰上美股的超級財周，企業財報內容表現成為主導美股表現的力道，需要留意大型企業發布的財報內容以及股價表現。

台股農曆年封關期間，剛好碰到美國企業密集發布上季財報的超級財報周，市場關注焦點會從美中貿易戰轉移到企業對未來的營運展望；還有包括去年第四季ＧＤＰ、密西根大學消費者信心指數、房地產銷售數據等。另外，ＩＭＦ會在二十日發布全球經濟展望數據、聯準會也會在一月底召開最新貨幣政策會議，這些重要數據會影響美股和國際股市表現。

美股多頭趨勢不變

美中雙方簽署第一階段貿易協議，對今年要競選連任的川普而言是個大利多，十五日簽約當天川普找來二百名政要和企業界領袖出席觀禮，擺明了就是競選連任的選舉場子。華爾街市場也埋單，不但在十五日維持創新高行情，簽署完後美股持續走高。谷歌控股公司的Alphabet股價上漲讓資本市值突破一兆美元，是繼蘋果、微軟和亞馬遜後的第四家美國企業資本市值突破一兆美元。這現象代表市場資金依然強勁；根據最新外電數據，全球ＥＴＦ最新規模已達到六．三兆美元再創歷史新高。這幾年因為全球ＥＴＦ資金大成長，大型權值股成為資金力拱的標的，市場多頭交易氣氛還沒有改變。

我們認為今年的美股可望維持多頭趨勢不變，有鑑於去年至今的累積漲幅很大，今年的美股多頭以震盪區間為主。今年是美國大選年，川普又是歷年來最重視股市表現的美國總統，不論大環境怎麼變，川普不會讓美股有任何走空的理由。另一面角度來看，假如在十一月三日投票日以前美股表現很糟，那可能是代表川普連任無望（這只是假設）。

過去兩年來會影響美股回檔的理由，大致是利率市場的變化、美中貿易談判中國翻盤、中東地緣政治。現在美中兩國雖然簽署第一階段貿易協議，今年就要進入第二階段談判，未來的談判不會很順利，加上美國準備要對華為的出口限制從現有的七五％提高到九○％，等於是貿易戰加上科技戰。我們就必須提防科技戰壓力對美股的影響。加拿大移民法庭會在二十日開庭審理孟晚舟是否引渡到美國，結果如何以及中國方面的反應會造成美股波動。

台股農曆年封關期間剛好是美國企業密集發布企業財報的超級財報周，這段期間市場的關注焦點會放在企業盈餘表現以及企業對未來景氣的看法。美國銀行大部分都已發布過財報，受到去年第四季美國消費支出擴張帶動美國內需市場表現，讓美國銀行業的財報內容大部分都能符合市場預期，並帶動股價多頭走勢。接下來就輪到科技股和藍籌股的業績表現。從附表觀察，半導體股的德州儀器、英特爾、泰瑞達、超微等費城半導體指數成分股將要發布財報。

費城半導體指數去年大漲超過六成並創下二○○九年以來最佳年度表現，今年以來費城半導體指數又漲二．九四％，代表很多半導體股短線股價漲幅很大，未來要發布的財報內容若有不符合市場期待的內容就可能衝擊股價表現。德州儀器是全球大型車用和工業半導體零件製造商。去年十月間德州儀器發布低於市場預期內容的財報一度衝擊股價表現，但去年第四季半導體股大漲之際，又讓股價漲到波段高點，這次財報內容就可能會扭轉未來的股價。市場人士認為，半導體景氣從年初開始復甦，車用半導體最快要到下半年才可能好轉，並不期待德州儀器上季財報會多好，若能持平且對今年景氣樂觀，對股價就會是正面表列。

英特爾去年股價表現平平，但十月間發布的財報優於市場預期帶動股價反彈。不過，去年十一月份宣布該公司的十奈米製程還沒辦法量產，這個效應帶動超微去年股價大漲並搶走英特爾的丰采。英特爾的晶圓代工廠僅能供自家微處理器使用，由於英特爾的十奈米製程還沒辦法量產，高階產品沒辦法和超微由台積電七奈米極紫外光（ＥＵＶ）生產出的效能那麼強，會影響到英特爾的獲利能力，這次英特爾財報需要留意。

超微股價去年大漲一四八％，是表現最強勁的S&P 500指數成分股，然而股價漲多後需要留意財報內容和對本季的展望是否符合市場預期。市場預期超微上季ＥＰＳ○．三○三美元，對本季ＥＰＳ預估約○．二一美元，股價漲幅已大的超微需要在這兩部分都要能達到市場預期，才有利股價表現，否則短線有回檔的風險。美國持續限制高階半導體產品出口到中國，持續影響到賽靈思的獲利能力和股價表現，預料這次財報表現可能不會太好，不利短線股價走勢。

蘋果財報值得期待

蘋果預計一月二十八日美股盤後交易發布上季財報，市場預期ＥＰＳ四．五四三美元。蘋果在去年底採購旺季期間，iPhone、Apple Watch和AirPods系列商品銷售量預計會不錯，還有蘋果在中國市場的營收表現值得期待，甚至於在上述產品熱賣下，能對iPod產品銷售有利。基本上對蘋果財報的內容抱持樂觀態度。比較令人擔心的是，蘋果短線股價漲幅也不小，就算蘋果能交出不錯的財報利多效應是否對股價有正面助益才是值得觀察的指標。蘋果的財報不會差，就怕連財報的利多都無法進一步帶動蘋果股價上漲的話，就可能是回檔的訊號。蘋果股價這輪漲勢，已讓殖利率下降剩下一％。

大型科技股的微軟、亞馬遜、臉書、Alphabet會陸續在一月底發布最新財報。微軟股價近期維持創新高表現，但該公司基本面強勁，預料財報內容可望正面表現，若財報利多沒能支撐股價，可留意波段回檔後的買點，微軟是長多指標股。亞馬遜去年股價表現平平，若這次財報能優於市場預期，有利短多，要留意亞馬遜在電商和雲端運算ＡＷＳ的表現。Alphabet去年表現平平，這次除了財報表現外，需要留意新任執行長印度裔的皮蔡（Sundar Pichai）對未來公司營運的看法，將影響股價表現。短線股價漲幅已大的特斯拉，這回財報能否符合市場預期，對未來股價趨勢有重大影響。

※全文請見《先探投資週刊2075-2076合刊號》有更多精彩當期內文

《先探投資週刊2075-2076合刊號》

(中時電子報)