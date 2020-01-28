陳綺貞去年五月和交往16年的男友鍾成虎分手，年底被直擊在大街上和新歡熱吻，但男方卻被爆出是已婚銀行襄理，女方正宮除了抨擊陳綺貞「無法相信一個44歲女人與50歲男人交往，難道不查清楚對方有沒有結過婚」，更揚言要提告陳綺貞「妨害家庭」、「傷害配偶權」及「通姦」等罪，但其實許多女藝人誤當小三案例可不只這樁，有的甚至直到男方要結婚了才被告知，這才驚覺愛上的不是真命天子而是「渣男」。

劉雨柔和前男友交往數個月，才發現自己並非正宮。（圖／中時資料照）

藝人劉雨柔和職業格鬥選手黃育仁結婚一年多，甜蜜的夫妻生活羨煞旁人，不過她多年前上節目時，坦言感情路也是崎嶇難行，曾經與一任男友交往3、４個月，對方就對她提出因為父親生病想結婚沖喜，當時處於熱戀期的她，才期待披上婚紗步入禮堂之際，未料新娘居然是男友交往很久的「正宮女友」而非她，這才讓她驚覺自己誤當小三，沒想到更傻的是男友竟暗示即便結婚，跟劉雨柔還是能繼續交往，似乎是想要大享「齊人之福」，讓她當下相當傻眼，狠下心來斬斷這段戀情。

葉華被爆與男公關交往，還遭正宮控訴破壞家庭。（圖／中時資料照）

藝人葉華在本土劇《甘味人生》演活小三角色，讓所有戲迷恨得牙癢癢，未料現實生活中也成了「真小三」，她被爆與牛郎店男公關交往，不過交往4個月後才查覺對方已有家室，元配甚至即將臨盆，這讓她立刻和男方提出分手斷絕關係，更還規勸男方回歸家庭，表示同樣站在女人立場，不想要女方受到傷害，有意狠斬這段不倫戀，不過此說法卻遭元配打臉，除了指控老公不僅被葉華逼離婚，更驚爆2人早已同居多時，雙方各說各話也讓此事件成了羅生門，即便誤當小三介入別人家庭，葉華則表示不曾後悔談過這段戀情。

蔡卓妍與男友交往多年，直到對方要結婚才知他「腳踏雙條船」。（圖／中時資料照）

香港女團TWINS成員阿Sa（蔡卓妍），曾在節目中罕見暢聊自己的感情世界，她表示交往某任男友前，當時男方自稱單身沒有女友，加上每次傳訊息時男方都「秒回」，讓阿Sa認為對方隨時都在等待訊息，覺得備受對方重視，便答應對方追求進而交往，不過交往期間卻被好友告知男方將結婚的消息，這才讓她驚覺成了小三，不過難以理解的是交往期間，兩人不僅經常長時間熱線及視訊，男方和正宮更是處於同居狀態，不過過程中阿Sa始終沒有察覺異狀，事隔多年雖然對此事已經釋懷，但阿Sa仍相當好奇男方明明「腳踏雙條船」，為何手段能高明到讓兩個女生都感覺不到有異狀。

(中時電子報)