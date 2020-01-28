想要把握春節年假的尾巴，來一趟說走就走、恢復身心的輕旅行嗎？還是期待要好好利用 2020年其餘的長假，讓你的人生重新得力？旅遊預定平台KLOOK以及KKday針對有此需求的朋友推薦了2020年推薦景點，想要好好給自己放個假，快點筆記！

KLOOK推薦國內的四大景點：屏東墾丁海生館、六福村、奇美博物館，以及台南十鼓仁糖文創園區。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

KLOOK推薦國內10大景點

KLOOK根據2019年11、12月，以及過年檔期預訂數和成長率等因素綜合評比選出十大國內過年熱門景點。KLOOK指出，過年時廣受台灣旅客喜愛的景點，大多數還是以親子同歡、大人小孩都有得玩的地方為主，像是海生館、傳藝中心或是鈴鹿賽道樂園，全家人出遊也沒有人會無聊！

1 屏東墾丁海生館

米其林指南推薦必遊的屏東墾丁海洋生物博物館，館內魚類種類豐富，可以在此體驗海底隧道與欣賞小白鯨、魟魚、企鵝，享受最驚奇的海洋生態體驗，適合全家同樂

2 六福村

六福村為台灣第一座結合動物生態與娛樂休閒的異國主題樂園，可展開四個不同主題村之間的驚奇冒險，除了觀賞呆萌吃草動物也可透過各式遊樂設施挑戰自我極限，夏季還能暢玩沁涼六福水樂園，感受清涼親子時光，精彩豐富的內容讓人流連忘返。

3 奇美博物館

奇美博物館是台南最受歡迎的景點和地標之一，也是台灣館藏最豐富的私人博物館，可以在此欣賞世界各地的精美藝術品，盡情徜徉在中西方藝術氛圍中，建築外觀以希臘神話故事為主題，彷彿置身於歐洲古典宮殿。

4 台南十鼓仁糖文創園區

台南近年新興的十鼓仁糖文創園區，是老糖廠改建，融入十鼓獨創的台灣特色鼓樂，成為亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村；園區內另有體驗刺激的各式設施，如煙囪溜滑梯、糖晶落體，以及引進全亞洲第一座飛人滑降設施，5秒鐘安全降落的糖蜜蜘蛛人。此外還有全新設施「飛天宅急便」，乘著掃帚，雙腳一縮，就可以體驗飛天宅急便的刺激，簡直是大人版的遊樂園。

5 高雄鈴鹿賽道樂園

高雄鈴鹿賽道樂園是全台第一座以駕駛為主題的樂園，園區內的迷你鈴鹿賽道是日本鈴鹿賽車場海外授權的專業卡丁車賽道，由原型10：1等比例縮小，賽道配置從著名的8字型立體交叉隧道，至連續S彎、湯匙彎、髮夾彎等經典設備，都完整重現，讓你不用到日本，就能親身體驗競速馳騁的極致快感，最適合家長帶著小朋友一起同樂！

6 宜蘭國立傳統藝術中心

宜蘭國立傳統藝術中心是農曆春節特別熱門的景點，可深度體驗台灣豐富多元的工藝、民俗技藝、戲劇、音樂、舞蹈。復原的舊式建築，加深了傳統體驗的深度，同時結合民俗技藝與表演藝術，彷彿穿越時空，讓人感受台灣傳統藝術的精髓。更有付費手作體驗課程可親自挽袖創作，把獨一無二的傳統手作藝品帶回家，作為春節出遊的紀念。

7 屏東鹿境梅花鹿生態園區

有著墾丁小奈良之稱的鹿境梅花鹿生態園區可以感受另一番墾丁風情，你可以隨時擁抱可愛的梅花鹿，並近距離餵食小鹿最愛吃的胡蘿蔔，更加貼近梅花鹿，這裡絕對是墾丁親子同遊最佳首選，可以感受與動物親密接觸的感動，給予孩子們難忘美好回憶。

8 台中高美濕地、彩虹眷村、宮原眼科

台中擁有一年四季舒爽的天氣，適合出遊。可前往宮原眼科吃一口古早味的冰淇淋，享受當地美味；穿過彩虹眷村，細細觀察牆上畫的多樣壁畫，親手拍下那些童話般絢麗的塗鴉，怎麼拍都美！最後在高美濕地追逐夕陽的盡頭，卸下疲憊靜賞一場絕美的日落，高美濕地是著名的觀鳥聖地，更是台中著名的日落觀景地。

9 臺北市立兒童新樂園

兒童新樂園是台灣熱門主題樂園之一，深受小朋友與童心未泯的大朋友們喜愛，有多樣刺激有趣的大型遊樂設施任你無限暢玩，週末及節日在兒童劇場還有精彩的娛樂節目可欣賞，是親子同遊台北的首選景點。

10 平溪天燈節

天燈節自1990年以來便是台灣的重要節日，Discovery探索頻道將之譽為「全球第二大新年慶祝活動」，同時也是CNN推薦「52件人生必做的事」之一。來天燈節創造屬於自己的天燈、參與各種小遊戲以及欣賞精彩的現場演出等等。這趟行程老少咸宜，相當適合三五好友或全家人一同出遊。

KLOOK為歡慶農曆新年，自1月22日起推出多重春節限定優惠，除了全站滿5,999折688元、APP下單全站92折外，還有初一到初六一連6天優惠推播，包括初三送美食優惠大禮包、初五開KLOOK App訊息通知搶收小紅包等，讓你相約親朋好友吃好玩滿享優惠，大吉大利好過年！

KKday推薦春遊景點（左至右、上至下）依序是：阿里山賞櫻、中社花市、泰安櫻花以及北上展勝地。(KKday提供／黃慧雯台北傳真)

KKday分享旅行趨勢並推薦國內主題春遊景點

從2019年的旅遊型態觀察，KKday發現因旅人平均出國的次數逐年增加，2020年旅人的旅遊趨勢會相對對於各地的獨特「在地體驗行程」需求也漸漸成長，不會再只是去熱門票券的觀光勝地，而是會透過包車旅遊或深度一日遊或是具有在地特色行程等體驗服務，希望可以玩得更深入。而同時也帶動各國除了在地觀光，在地體驗類型商品相較去年都高達兩倍以上。

春節期間由於各地人潮眾多，同時也是旅遊旺季，因此特別推薦「KKday專屬團」，是從品牌巴士，到專業導遊與精心規劃的旅遊行程，傳遞貫徹如一的品牌形象，透過五星級的貼心服務，創造旅客五顆星的真心回饋，同時還針對旅客不同的需求開出適合且獨特的專屬行程 。

針對網美拍照行程推出的東北角一日遊：【北海岸熱門打卡景點】台北九份、陰陽海、象鼻岩、八斗子月台、潮境公園包車一日遊；針對北部到中部的交通便利一日遊行程：【經典台中一日遊】台中高美濕地、彩虹眷村一日遊；針對親子族群推出的Poli專車台北近郊一日遊：【台北近郊一日遊】九份、野柳、十分一日遊（台北出發）。

過年期間也是家人一同出遊的好時機，因此也特別推薦KKday站上的親子行程： 【三峽皇后鎮森林包套式露營車】風車House；【苗栗親子 GLAMPING】願森林一泊二食露營體驗；【台北遊樂園】兒童新樂園門票一日票；【跟著Poli去旅行】六福村主題樂園／動物近距離互動體驗一日遊。

同時也提供春季賞櫻推薦行程，若今年過年來不及安排出遊也可先為接下來的春假旅遊先計畫：【 2020 春節賞櫻 3 日遊】日月潭九族櫻花季、莿桐花海節、山豬島；【2020 春遊賞櫻】中社花市、泰安櫻花、高美濕地一日遊；【2020 季節限定】春遊阿里山日出、賞櫻一日遊；【東北賞櫻二日遊】角館武家屋敷、北上展勝地、弘前公園；伊豆半島賞櫻一日遊 | 大室山纜車・河津櫻・淨蓮瀑布；【靜岡一日遊】賞河津櫻＆草莓吃到飽；春季早鳥特惠｜釜山出發｜韓國鎮海賞日櫻 / 夜櫻（一年只有幾天的鎮海櫻花節）。

KKday推出全台行程買2200折300活動，且限時於活動頁面上舉辦買一送一行程投票，得票最高者則會在1/20舉辦買一送一活動。有興趣規劃出遊的朋友可以多多把握。

(中時電子報)