2020小英總統競選歌曲《自信勇敢 咱的名》MV上線

2020總統大選，蔡英文獲得817萬票成功連任，外界普遍被認為，勝選的其中一個原因就是貼近年輕人，並懂得運用網路平台。在選舉期間，蔡英文官方YouTube也不斷推出影片，向民眾傳達理念、政績，其中點閱最高的影片竟是競選歌曲《自信勇敢 咱的名》。

2018年民進黨慘敗，蔡英文團隊內部檢討，開始重視年輕族群，YouTube頻道也重新開張，更在2020選舉期間，不斷透過YouTube平台與網友互動。

其中，競選主題曲《自信勇敢咱的名》，也成為蔡英文熱門影片第一名，由台語搖滾樂團「滅火器」製作演唱，還有一群「台灣囡仔」獻聲，影片中透過台灣的山、海、各世代台灣人民的笑容、自信以及代表國家的國旗，除了向上一代的民主前輩與父母親致敬，更呈現堅定走向未來的勇氣。

去年12月3日，《自信勇敢 咱的名》在「社群之夜-人蔘衝一波」搶先首唱，11日才公布完整MV，上架至今已有超過100萬次觀看數。

《自信勇敢 咱的名》推出後大獲好評，網友留言表示，「我今年20歲，很榮幸今年首投給小英，我愛台灣」、「聽到哭的+1」、「雖然是競選歌曲，選後來聽依然感動萬分」、「選完大勝後再來聽，太感動了」。

(中時電子報)