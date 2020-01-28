2020大選落幕，卻引發不少家庭政治立場紛爭。總統蔡英文日前接受媒體專訪曾表示，政治立場只是生活的一部分，要過年了，希望大家都能團圓。有網友問及，像是政治世家的那種，或是家裡是政治狂熱的那種，會因為選舉結果影響紅包變化嗎？
2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜參選總統失利，許多死忠粉絲情緒降到冰點，甚至傳出許多家庭因政治理念不合而彼此對立。
網友saiulbb在PTT問及，「選舉結果會影響過年包紅包多寡嗎？」該網友提及，台灣的選舉到現在也20幾年了，每次選舉都是幾家歡樂幾家愁，他很好奇，過年收到或包出的紅包錢會因為選舉結果變化嗎？
他表示，他的家裡沒有這麼強的政治立場，不會因為誰選贏選輸就變化，「像是政治世家的那種，或是家裡是政治狂熱的那種，會因為選舉結果影響紅包變化嗎？」
對此，網友則表示「公務員長輩紅包縮水很久了，不過也沒差這些錢就是了，反正自己會賺」、「有些老人不是說要靠自己自立自強了嗎」、「我明年是最後一年拿了」。
文章來源：PTT
(中時電子報)
#紅包
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