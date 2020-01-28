2020立委選舉，參選台中市第2選區的陳柏惟擊敗顏家第二代國民黨立委顏寬恒，一舉打破顏家連霸超過20年的選區，讓海線地區藍變綠，成為這次選舉一大黑馬。有網友問及，陳柏惟會是新戰神嗎？時代力量立委黃國昌意外成網友討論對象。

在台中經營多年的現任立委顏寬恒爭取3連霸失利，由台陳柏惟以5千票差距勝選，成為此次立委選舉一大驚奇。據《中央社》報導，當地人士分析指出，顏寬恒敗選有3大原因，包括和國民黨總統候選人韓國瑜綁太緊、台中市長盧秀燕政績受檢驗以及年輕人返鄉投票潮。

網友wwwaa1217則在PTT發文指出，他是到選前一個月才注意到陳柏惟，但很高興有其他政黨的新生代能選上立委，他問及，陳柏惟會是新戰神嗎？這篇文章也引來許多網友議論，其中黃國昌成熱議對象。

網友紛紛表示「他比黃國昌強多了」、「黃國昌根本怯戰神，不敢打艱困選戰」、「知識水準不跟國昌差太多了」、「看不到黃國昌的車尾燈」。但也有網友表示「不會！他很容易被情感沖昏頭，不夠理性」、「不會！質詢要有基本功，他底蘊不夠」。

(中時電子報)