大陸戲劇女神趙麗穎2018年和「蘭陵王」馮紹峰閃婚，並在隔年3月生下兒子，趙麗穎也不忘演藝工作，產後復工的她以纖細身材和精緻顏值，美呆外界，狀態極佳的她卻引發網質疑P過頭，不過在網友曬的活動現場照中，趙麗穎一個拉禮服的動作，也讓她的真實身材現形。

趙麗穎睽違螢光幕近一年後，終於在2019年8復工亮相，趙麗穎身穿白色長禮服、腳踩高跟鞋，大方曬纖細手臂和蠻腰，好身材看不出趙麗穎才剛生完寶寶，工作室也曬出女神美照，不論哪個角度都狂噴仙氣。

趙麗穎產後狀態極佳。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

但卻也引發部分網友抗議，認為趙麗穎美照P過頭，不過在粉絲曬出的趙麗穎活動現場無P照中，只見趙麗穎當時拉著裙子、準備走樓梯上台，她一個側身更藏不住好身材，豐滿美胸、纖細手臂和蠻腰全都露。

產後的趙麗穎顏值更驚人，一個嘟嘴動作看起來就像未成年。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎不只擁前凸後翹身材曲線，她的盛世美顏依舊超精緻，在趙麗穎工作室曬出的女神工作側拍影片中，趙麗穎產後顏值正翻，一個嘟嘴動作看起來就像未成年少女，網友也大讚好看「小趙姐側臉太好看了！」、「最後那個嘟嘟嘴也太可愛了吧」。

(中時電子報)