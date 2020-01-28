美國30歲年輕富翁史蒂芬（Graham Stephan）靠著製作YouTube影片和投資房地產致富，26歲時身價就超過100萬美元（約新台幣3000萬元）。但除了開源有一套，他在節流上也很有辦法，他的省錢習慣恐怕會讓大家感到意外。

CNBC報導，史蒂芬分享自己的累積財富的撇步時表示，其實他不愛花錢，雖然收入很高，但支出很低，他宣稱可以存下99%的收入，更自豪地說：「沒人比我還節儉。」

第一，不在星巴克等咖啡店買咖啡。他直言這些店家的價格實在是太荒謬了，只要去超市買咖啡豆回家煮，一杯成本大概只要20美分。

第二，不買名牌服飾。史蒂芬表示：「我不認為花700美元買一雙名牌鞋有什麼意義，用10分之1的價格就能在H&M等店家買到類似的商品。」

第三，史蒂芬購物時會在各大超市比價，外出用餐也會和女友分食，節省伙食費。此外，他也出租了一半自己的雙層公寓，再增加收入。

但他強調，這些省錢方式不見得適用於所有人。他認為，想成為有錢人，不用每天工作12小時，最重要的是要有創意，敢做與多數人不同的事情。

(中時電子報)