大陸近期陸武漢肺炎疫情持續擴大，每天不斷上升的確診人數和疑似病例，引起兩岸民眾人心恐慌。對於疫情擴散，德國九所菁英大學之一的哥廷根大學華裔教授余曉華(音譯)就分析，若實際隔離情形僅50%成效，預計到2月底時全中國大陸感染人數將會達到469萬人，死亡人數恐接近10萬人。

據德國哥廷根大學(Georg-August-Universität Göttinge)網站放上一篇該校華裔教授余曉華（Xiaohua Yu音譯,下同）的一篇研究1月25日的研究模型預測，研究指出，他根據「SIR模型估算不同政策情景下，武漢冠狀病毒的感染人群。發現大陸官方數據中有些數據和國外醫學中心等單位不一致，基於大陸官方已開始採取有力措施應對新的冠狀病毒的流行，假設情況會出現的數種情況」。

余曉華主攻環境經濟學、應用計量經濟學研究。係美國賓夕法尼亞州立大學博士，日本京都大學研究型碩士，亦已擔任5年的中國大陸《南方都市報》專欄作家。

余曉華（Xiaohua Yu）認為，如果感染人群的檢疫率低於90％，則無法控制冠狀病毒的流行。應盡快採取更嚴格的檢疫政策。並分析出4種不同防疫情形下，可能發展出的結果，主要包括：

(A) 情境，基於100％的隔離檢疫：

到1月底，預計感染人口和死亡人數將分別達到13,250和102。而到2月底，數字將分別為20421和525。最終感染人口可能是26,000。最終死亡將超過700。

(B) 情境，基於90％的隔離檢疫：

到1月底，預計感染人口和死亡人數將分別達到14 475和102。而到2月底，數字將分別為29561和671。最終感染人口可能為59,000，最終死亡人數將超過1,500。

(C) 情境，基於80％的隔離檢疫：

到1月底，預計感染人口和死亡人數將分別達到15842和102。而到2月底，數字將分別為45572和872。最終感染人口可能為19,0000，最終死亡人數將超過4000。

(D) 情境，基於50％的隔離檢疫：

到1月底，預計感染人口和死亡人數將分別達到20951和102。而到2月底，數字將分別為215,048 和2,192。最終感染人口可能為4,694,000，最終死亡人數將超過100,000。

余曉華最後則強調，疫情在大陸官方嚴控下，有望在2-3個月內得到控制。

令人驚訝的是，除了該學者預測疫情走向，英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）的學者共同發表的論文亦指出，目前的確診病例僅能反映出5％的實際染病人數。

根據《Business Insider》報導，美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，推斷全世界在今年4月都會出現病例，研究結果指出，2月中國大陸會有更多城市爆發疫情，國外的病例也會激增，「我們的模型預測，到了2月4日，光是武漢的感染人數就會達到13萬至27萬人之間。」

(中時電子報)